WhatsApp'ta bunu sakın yapmayın!

İletişim uygulama devi WhatsApp, neredeyse herkes tarafından kullanılmakta. Artan kullanıcı sayısını avantaja çevirmek isteyen dolandırıcılar ise gönderdikleri sahte mesajlar yoluyla WhatsApp kullanıcılarını hedef almaya başlamışlardı. Artan dolandırıcılık faaliyetlerinin önüne geçmek isteyen mahkeme emsal bir karara imza atarak, Türkiye’de bulunan İtalyan firmaya dava açtı.

WhatsApp üzerinden gönderilen “WhatsApp uygulamanızın süresi dolmak üzere, mutlaka yenileyiniz!” mesajlarının kaynağının Türkiye’de kurulan bir İtalyan şirket olduğunu tespit eden mahkeme, mağdurlardan gelen şikayetleri değerlendirdi. İtalyanlar tarafından açılan “Retro Medya İnteraktif Teknoloji” isimli firmanın mesajların kaynağı olduğu öğrenilirken, bilişim suçlarını kapsayan nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla firmanın sahibi Cristiano Caprodossi’ye dava açıldı.

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