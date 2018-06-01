Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta grup çağrıları özelliğini kullanıma sunuldu. İster sesli ister görüntülü konuşmaya imkan tanıyan bu özellik, şimdilik sınırlı sayıda kullanıcıya ulaşmış durumda. Nasıl bir dağılım politikası izlendiği bilinmese de zaman geçtikçe daha çok kullanıcı yeni grup çağrıları özelliğini kullanabilir hale geliyor.

Hem iOS hem de Android için yayınlanan güncelleme, kullanıcıların grup halinde sesli ve görüntülü görüşme yapmasına olanak tanıyor.