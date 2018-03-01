Dünya genelinde 1 milyarı aşkın kullanıcı sayısıyla en çok kullanılan sesli, yazılı ve görüntülü sohbet uygulaması WhatsApp'a yeni özellikler ekleniyor. Kullanıcının ihtiyacını karşılamaya yönelik güncellemelerde daha kullanımı kolay bir uygulama haline gelen WhatsApp'a yakında çıkartmalar, spam uyarısı, kullanıcı veri raporu, grup sesli aramalar ve grup katılımcılarında arama yapma gibi birçok özellik eklenecek.
WHATSAPP'A YENİ ÖZELLİKLER
Özellikle Facebook tarafından satın alındıktan sonra günden güne gelişen ve günümüzde vazgeçilmez uygulamalar arasında yer alan WhatsApp'a gelecek olan güncellemelerle birlikte birçok özellik eklenecek. Uygulamaya eklenecek olan özellikler şu şekilde;
Çıkartmalar
WhatsApp'a gelecek olan güncelleme ile birlikte fotoğraf veya video düzenlerken zaman veya konum çıkartmaları eklenebilecek. Yüz ifadesi butonu ile eklenecek olan çıkartmalar, fotoğraf ve videolara sabitlenebilecek.
Grup Katılımcı Listesinde Arama
Gruplara gelen yeni güncelleme ile birlikte de bir grupta yer alan katılımcı listesinde arama yapılabilecek. Böylece grupta yer alan bir kişi daha kolay bulunabilecek.
Spam Uyarısı
Kullanıcıları spam mesajlardan korumak için birçok önlem alan WhatsApp, bir özelliği daha etkin kılarak spam mesajlara dur demenin yolunu arayacak. Yeni güncellemeyle eklenecek olan spam uyarısı özelliğiyle, sık sık spam mesajı gönderen bir kullanıcı artık şikayet edilebilecek. Böylece spam mesaj gönderen kullanıcılar, kişi tarafından rapor edilebilecek.
Kullanıcı Veri Raporu
WhatsApp, AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği kapsamında kullanıcılara bir veri raporu indirebilmesine olanak sağlayacak. Sunucularından bir veri raporu indirilmesine olanak sağlayacak olan WhatsApp, uygulamadaki Hesap Ayarları kısmına bit "Verilerimi İndir" adlı buton ekleyecek ve böylece rapor derlendiğinde kullanıcılara indirilmeye hazır olduğuna dair bir bilgi mesajı gönderilecek.
Grup Sesli Arama
Gruplara sesli arama özelliği geliyor... WhatsApp, sesli arama özelliğini gruplara da taşıyarak grubun sesli çağrısına katılmak için katılımcı eklenmesine izin verecek. Ekranda ise yeni bir arama logosu görülecek.
Güncellemelerin ilk olarak iOS platformuna dağıtılacağı tahmin ediliyor.
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