WhatsApp, kullanıcıların artık gruplardan kalıcı olarak ayrılabileceklerini ve bu durumda yeniden gruba eklenemeyeceklerini açıkladı.

Grup yöneticileri ise artık kurdukları gruplardan atılamıyorlar ve kullanıcılar kendilerinden bahsedilen mesajları daha hızlı bulabiliyor.

WHATSAPP’A REKLAM GELİYOR!

Söz konusu özellikler, hem iPhone hem de Android için yayımlandı.

WhatsApp geçtiğimiz ay grup yöneticilerinin diğer yöneticileri gruptan atmadan görevden alabilmesine olanak tanıyan bir güncelleme çıkarmıştı. WhatsApp grupları, 1 milyardan fazla kullanıcıya sahip mesajlaşma servisinin en sevilen özelliklerinin başında geliyor.

WHATSAPP'A DEV RAKİP!