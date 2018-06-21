WhatsApp’ın merakla beklenen yeni özelliği nihayet tüm kullanıcılar için erişime açıldı. Daha önce sadece beta sürümünü kullanan bazı kullanıcıların yararlanabildiği görüntülü grup araması özelliğinden kısa bir süre içinde herkes yararlanabilecek. Birçok farklı ülkeden ve kıtadan WhatsApp kullanıcıları, yeni özelliğe şimdiden erişebildiklerini Twitter’da paylaştılar.

iOS, Android ve Windows akıllı telefonları için gelecek görüntülü grup aramasından yararlanabilmek için öncelikle WhatsApp uygulamasını güncellemeniz gerekiyor. Ardından başka biriyle görüntülü arama gerçekleştirirken sağ üst köşedeki ‘Katılımcı Ekle’ butonuna basmanız ve katılmasını istediğiniz kişileri listeden işaretlemeniz gerekiyor.

Görüntülü grup araması 4 kişiyle sınırlandırırmış. Çağırdığınız tüm katılımcıların onayını aldıktan sonra ekran dörde bölünecek ve herbirinde ayrı bir kullanıcı görüntülenecek.