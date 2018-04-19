WhatsApp’ın Android için yayınladığı 2.18.117 numaralı beta sürümü, anlık iletişim uygulamasına gelecek olan ‘yüksek öncelikli bildirimler’ özelliğini gün yüzüne çıkardı.

Yüksek öncelikli bildirimler, kullanıcılara istedikleri özel ya da grup sohbetlerine öncelik tanıma ve onlardan gelecek mesajları bildirim ekranının en tepesine sabitleme şansı verecek.

iOS sisteminde bildirimler kronolojik olarak sıralandığı için bu özellik yalnızca Android 5.0 ve üzeri sistemlerle çalışan mobil cihazlara sunulacak.

Henüz beta aşamasında olan yüksek öncelikli bildirimler özelliğinin önümüzdeki haftalarda tüm Android’li WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

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