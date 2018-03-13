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Acton, Silikon Vadisi’nin medyatik milyarderlerinden değil. Bu nedenle kişisel hayatında servetini nasıl harcandığı bilinmiyor. Ancak birçok yatırım yaptığı ve hayır işlerine milyonlarca dolarlık destekler verdiği medyada yer alıyor.