Pek çok akıllı telefon WhatsApp'ı destekliyor. Android, BlackBerry, iPhone ve Windows Phone'lu birçok cihazda WhatsApp sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bu da herkesle aynı şekilde ve şartlarda mesajlaşmanızı sağlıyor. Ayrıca gruba dahil olup birden fazla iki ile aynı anda sohbet etme imkanı da sunuluyor. WhatsApp’ın sunduğu özelliklerden biri de mavi tık uygulaması. Mesaj gönderdikten sonra karşı tarafın ne zaman okuduğunu anlıyorsunuz. Yani aslında mavi tık ‘okundu bilgisi’ olarak tanımlanabilir. Mavi tık özelliğini kullanmak istemiyorsanız yine WhatsApp’ınızda yapacağınız ayar değişikliği ile mavi tık özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Peki WhatsApp’ta mavi tık kaldırma nasıl yapılır? Android ve iPhone için mavi tık kaldırma yöntemi...
WHATSAPP’TA İŞARETLERİN DİLİ
Mavi tik: Mesajınızın gönderdiğiniz kişi tarafından okunduğunu gösterir
Saat ikonu: Onay işareti yerine saat ikonu görürseniz mesajınızın henüz gönderilmediği anlamına gelir.
Sayfadaki saat: Son görülme saati sayfanın en üstünde kullanıcının adının hemen altında yazar
İPHONE VE ANDORİD TELEFONLARDA MAVİ TIK KALDIRMA İŞLEMİ
WhatsApp tüm telefonlarda aynı şekilde göründüğü için telefonunuzun markası ne olursa olsun tüm işlemler aynı şekilde yapılır. Mavi tık kaldırma için aşağıdaki adımları izleyin;
- Whatsapp’ınızı açarak sağ alt köşedeki “Ayarlar” kısmına dokunun
- Ardından “Hesap” yazısını göreceksiniz tekrar dokunun
- Son olarak “Gizlilik” seçeceğine dokunup en alttaki “Okundu Bilgisi” seçeceğinin üzerine dokunarak pasif hale getirin.
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