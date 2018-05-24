Sık sık güncellenen ve yeni özelliklere kavuşan WhatsApp, bu esnada bazı ufak hatalar yaşayabiliyor. Bunlardan birisi, kullanıcılar için bir kabusu gerçeğe dönüştürmüş durumda.

WhatsApp uygulamasının geçtiğimiz gün güncellenmesinin ardından, birçok kullanıcı Twitter’dan engelledikleri kullanıcıların kendilerine yeniden mesaj atabildiklerini belirtti.

— Ariyo Ose (@Osesax) May 22, 2018

@Osesax isimli Twitter kullanıcısı, WhatsApp’taki sorunu şöyle duyurdu: “Arkadaşlar lütfen, bu kişiden engellemiş olmama rağmen neden halen mesaj alıyorum? WhatsApp'ta size mesaj atanları engellemek için yeni bir yol var mı? Lütfen yardım edin!”

Bir diğer kullanıcı @chiilloutamara ise "WhatsApp kafayı yedi! Engellediğim klişiler bana mesaj atabiliyor ve her şeyimi görebiliyorlar!" dedi.

WhatsApp ekibinin sorunu çözmek için acil bir güncelleme yayımlaması bekleniyor.

WHATSAPP BEKLENEN ÖZELLİĞE KAVUŞTU!