2012’de 49 yaşında uyuşturucudan yaşamını yitiren Amerikalı şarkıcı Whitney Houston’ın yaşamını anlatan bir belgesel, 71’inci Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yaptı. Yönetmenliğini “The Last King of Scotland” ve “State of Play” filmlerinden tanınan Kevin Macdonald’ın üstlendiği “Whitney” adlı belgeselde, şarkıcının ölümüne yol açan uyuşturucu bağımlılığının izi de sürülüyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre, belgeselde yepyeni bir iddia da ortaya atılıyor. Yakınları, şarkıcının çocukluğunda, kuzeni Dee Dee Warwick tarafından cinsel tacize uğradığını da anlatıyor. Houston’ın, bu saldırının ardından sorunlu bir gençlik ve yetişkinlik geçirdiği belirtiliyor. Dee Dee Warwick 2008’de ölmüştü. Belgesel, 6 Temmuz’da Amerika’da vizyona girecek.