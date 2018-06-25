HT Magazin'de yer alan habere göre, popun divası kabul edilen Whitney Houston’un ölümüne dair yeni iddialar ortaya atıldı. Ünlü şarkıcıya yakın 7 kişi, Houston’un kötü bir oyuna kurban gittiğini ileri sürdü.

Otel odasında uyuşturucu kullandıktan sonra ölü bulunan süperstarın cinayete kurban gittiğine inananlar arasında olan asistanı, “O gün odada birileri vardı ve ona uyuşturucu verdiler. Küvette boğulmuş olarak bulunmasını sağladılar. Işıkları söndürüp kapıyı kapatıp oradan ayrıldılar” dedi.



Arkadaşları, Los Angeles’ta Grammy Müzik Ödülleri’nin yapılacağı akşam ölen Houston’ın, şov için sabırsızlandığını ve çok iyi olduğunu da söyledi.