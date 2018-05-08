Wigry Suwalki - Chrobry Glogow maçı ne zaman?

Polonya 1.Lig maçında Wigry Suwalki ile Chrobry Glogow, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 18:30. Wigry Suwalki 45 puana sahip olarak 6. sırada yer alırken Chrobry Glogow 44 puanda ve 7. sırada. Wigry Suwalki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Chrobry Glogow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 456 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wigry Suwalki kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 2.80, Chrobry Glogow sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler.

Wigry Suwalki son hafta oynanan Znicz Pruszkow maçında 4-5 kazandı.

Chrobry Glogow, Katowice karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Kendi sahasında 7 galibiyet, 2 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Wigry Suwalki, 15 gol attı ve 14 gol yedi.

Chrobry Glogow, dış sahada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Chrobry Glogow 16 kez gol sevinci yaşadı, 17 kez topu ağlarında gördü.