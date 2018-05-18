Wigry Suwalki - Olsztyn maçı rakamları

Wigry Suwalki ve Olsztyn, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Polonya 1.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Wigry Suwalki 49 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Olsztyn 30 puanda ve 16. sırada. Ev sahibi Wigry Suwalki, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Olsztyn son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 220 kodlu maçı oynayanlar; Wigry Suwalki galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Olsztyn galibiyet oranı 0.00.

Wigry Suwalki önceki hafta Znicz Pruszkow mücadelesinde 4-5 kazandı.

Olsztyn, Chojniczanka Chojnice karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Wigry Suwalki, evinde 7 galibiyet, 3 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 16 gol atıp 15 gol yedi.

Olsztyn ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Olsztyn, 15 gol atarken 31 gol yedi.