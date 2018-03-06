Dünyanın en büyük ve sürekli güncellenen ansiklopedisi Wikipedia (Türkçesi Vikipedi), 10 ay önce Türkiye’de erişime engellenmişti. Bugün Facebook sayfasından “We Miss Turkey” (Türkiye’yi Özledik) isimli bir kampanya başlatan Wikimedia Vakfı, bir hafta boyunca Türkiye’ye dair içerikler paylaşacaklarını duyurdu.

Kullanıcılarının Türkiye'ye dair sorularını yanıtlayacağını duyuran Vikipedi, ayrıca destekçilerinden Facebook profil fotoğraflarına “We Miss Turkey” yazılı çerçeveleri eklemelerini istedi.

Kullanıcılar bir hafta boyunca #WeMissTurkey etiketini kullanarak Vikipedi’ye Türk kültürüne ve güncel olaylara dair sorular sorabilecek.

WİKİPEDİA'DAN FLAŞ TÜRKİYE AÇIKLAMASI!

BTK'DAN WİKİPEDİA AÇIKLAMASI

VİKİPEDİ NEDEN ENGELLENDİ?

Habertürk tarafından yetkililerden alınan bilgiye göre, Vikipedi içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatılmıştı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konulmuştu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Vikipedi'ye söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtilmişti.

Yetkililer, "teröre karşı iş birliği yapmak yerine, Türkiye'ye uluslararası arenada karalama kampanyası yapan çevrelerin parçası olarak hareket eden bir bilgi kaynağı haline gelmesi" gerekçesiyle erişim engeli uygulamasına başvurulduğunu bildirmişti.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Vikipedi'nin söz konusu içerikleri güncellemesi, Türkiye'de bir temsilcilik açması, vergi ödemesi ve mahkeme kararlarına uyması durumunda erişimin engelinin kaldırılacağını açıklamıştı.

ÖNCE KALDIIRLDI, SONRA YENİDEN YAYINLANDI

Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştirildiğini açıklamıştı. Ancak daha sonra bu makalelerin yeniden eski hallerine döndürülmesi nedeniyle erişim engelinin sürdürülmesine karar verilmişti.