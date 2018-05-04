Dünyanın en büyük ücretsiz bilgi kaynağı Wikipedia, Türkiye için yeni bir video yayınladı.
80 milyon insanın Türkiye hakkındaki gelişmeleri paylaşamadığını ve bunun dünyanın kaybı olduğunun belirtildiği videoda, ülkemize dair temel bilgiler ve Anıtkabir başta olmak üzere önemli yerler paylaşıldı.
Birçok insanın ana dilinde “Türkiye’yi özledik” mesajı verdiği ve erişim engelinin kaldırılması çağrısında bulunan video, Wikipedia tarafından geçtiğimiz ay başlatılan kampanyanın devamı niteliğinde.
“Türkiye’siz geçen bir yıl” başlıklı videoyu aşağıdaki oynatıcıdan seyredebilirsiniz:
WIKIPEDIA NEDEN ENGELLENDİ?
Habertürk tarafından yetkililerden alınan bilgiye göre, Wikipedia içerisinde Türkiye'yi terörle aynı düzlemde gösteren içerikler tespit edilerek bununla ilgili girişimler başlatılmıştı. Site yetkilileriyle gerekli yazışmaların yapılmasının ardından söz konusu içeriklerin kaldırılmadığı tespit edildiği için Wikipedia sitesine erişim engeli konulmuştu.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınan bilgiye göre, Wikipedia'ya söz konusu içeriklerin kaldırılması için uyarılarda bulunulduğu belirtilmişti.
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, Wikipedia'nın söz konusu içerikleri güncellemesi, Türkiye'de bir temsilcilik açması, vergi ödemesi ve mahkeme kararlarına uyması durumunda erişimin engelinin kaldırılacağını açıklamıştı.
ÖNCE KALDIIRLDI, SONRA YENİDEN YAYINLANDI
Wikipedia’nın bağlı olduğu Wikimedia Vakfı’nın Genel Müdürü Katherine Maher, Türkiye’deki resmi makamları rahatsız eden ve erişim yasağına yol açan makalelerin değiştirildiğini açıklamıştı. Ancak daha sonra bu makalelerin yeniden eski hallerine döndürülmesi nedeniyle erişim engelinin sürdürülmesine karar verilmişti.
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