Wil 1900 - Rapperswil-Jona maçı öncesi rakamlar

Wil 1900 ve Rapperswil-Jona, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 20:00. 34 puanlı Wil 1900 6. sırada bulunuyor, Rapperswil-Jona 50 puana sahip ve 5. sırada. Wil 1900, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Rapperswil-Jona, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 388. İddaa'da Wil 1900 kazanır 2.05, berabere biter 3.00, Rapperswil-Jona kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wil 1900 son hafta oynanan Schaffhausen maçında 0-1 yenildi.

Rapperswil-Jona ise Wohlen maçında 2-2 berabere kaldı.

Wil 1900, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Wil 1900, kendi sahasında 17 gol attı, 20 gol yedi.

Rapperswil-Jona ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rapperswil-Jona, 14 gol atarken 24 gol yedi.