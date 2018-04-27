Wil 1900 - Schaffhausen maçı öncesi rakamlar

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Wil 1900, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Schaffhausen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 20:00. 34 puanlı Wil 1900 6. sırada bulunuyor, Schaffhausen 51 puana sahip ve 2. sırada. Wil 1900 son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Schaffhausen, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 381 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wil 1900 kazanırsa 2.40, beraberlik çıkarsa 3.00, Schaffhausen sahadan galip ayrılırsa 2.20 oranını elde edecekler.

Wil 1900 son haftadaki Winterthur müsabasında 2-0 yenildi.

Schaffhausen ise Vaduz karşılaşmasında 2-0 yenildi.

Wil 1900, evinde 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 19 gol yedi.

Schaffhausen ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 7 galibiyet, 0 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Schaffhausen, 22 gol atarken 26 gol yedi.