Wil 1900 - Servette sahaya çıkıyor

Wil 1900 ve Servette, 18 Mayıs 2018 Cuma günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 21:00. Maç öncesi Wil 1900 39 puanla 7. sırada, Servette 59 puanla 2. sırada bulunuyor. Wil 1900, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Servette, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 136 kodlu maçı oynayanlar; Wil 1900 galibiyet oranı 3.30, beraberlik oranı 3.10, Servette galibiyet oranı 1.75.

Wil 1900 son haftadaki Winterthur müsabasında 2-0 yenildi.

Servette, Aarau karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 6 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Wil 1900, 19 gol attı ve 20 gol yedi.

Servette, dış sahada 8 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Servette 22 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.