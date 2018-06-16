Habertürk Spor'un haberine göre; A Milli Basketbol Takımı’nın yeni ‘devşirme’ oyuncusu, Darüşşafaka ile bu sezon Eurocup şampiyonluğu yaşayan ABD’li oyun kurucu Scottie Wilbekin oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu’nun başvurusu üzerine vatandaşlık işlemleri tamamlanan 25 yaşında ve 1.88 boyundaki genç yıldızın, Ay-Yıldızlı formayı giymesi konusundaki pürüzler de bu sayede giderildi. Böylelikle Wilbekin, Boşnak asıllı forvet Emir Preldzic ve son dönemde Milli Takım’a büyük katkı veren ABD asıllı Ali Muhammed (Bobby Dixon)’den sonra Ay-Yıldızlı takımda görev yapacak 3. devşirme oyuncu statüsünü kazandı.

Darüşşafaka’nın geçtiğimiz sezon Eurocup şampiyonluğunu kazanmasında büyük pay sahibi olan yıldız oyuncu, 12 Dev Adam’ın 28 Haziran’da Ukrayna ve 1 Temmuz’da da İsveç ile Ankara Arena’da oynayacağı karşılaşmalar için açıklanacak Milli takım kadrosunda yer alacağı belirtildi. Milli Takım coachu Ufuk Sarıca’nın aday kadroyu önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.

HİÇ MAÇ KAÇIRMADI

Bu sezon Daçka’nın 7Days Eurocup’ta oynadığı 18 maçın 18’inde de forma giyen Wilbekin, ortalama 32 dakika süre aldı. Maç başına % 42,8 3 sayı, % 48,5 iki sayı, % 82,9 serbest atış yüzdesi tutturan ABD asıllı oyuncu, 19,7 sayı, 2,4 ribaund, 4,8 asist, 1,6 top çalma ile müthiş bir grafik yakaladı. Wilbekin, 2017-18 sezonunda final serisinin en değerli oyuncusu da (MVP) seçilmişti.

TALİBİ ÇOK

Darüşşafaka’nın gözde oyuncusu Scottie Wilbekin’e geçtiğimiz sezon ortasından bu yana yapılan transfer teklifleri, sezon bitimiyle birlikte iyice arttı. Sezon içinde Barcelona, CSKA Moskova, Panathinaikos gibi dev kulüplerin radarında olan genç yıldızın Türk Milli Takımı’nda yer alma ihtimali, Türk kulüplerinin de iştahını kabartmıştı. 25 yaşındaki Wilbekin’i Türk statüsünde oynatabilme avantajını yakalamak isteyen Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’in de yıldız oyuncu için devrede olduğu biliniyor.