Willem II - Vitesse sahaya çıkıyor

Hollanda Eredivisie heyecanı devam ediyor. Willem II, 06 Mayıs 2018 Pazar günü Vitesse takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 15:30. Willem II 36 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Vitesse 48 puanda ve 6. sırada. Ev sahibi Willem II, son 5 maçında 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Vitesse, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 467. İddaa'da Willem II kazanır 2.70, berabere biter 3.30, Vitesse kazanır 1.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 2.30, 2.5 gol üstünün oranı 1.30. Karşılıklı gol var 1.25, karşılıklı gol yok 2.20 oranını kazandıracak.

Willem II son hafta oynanan Heerenveen maçında 2-1 kazandı.

Vitesse, Feyenoord karşılaşmaında 3-1 yenildi.

Willem II, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Willem II, kendi sahasında 29 gol attı, 27 gol yedi.

Vitesse ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vitesse, 26 gol atarken 25 gol yedi.