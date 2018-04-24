HT Magazin'de yer alan habere göre, Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin’in de katıldığı kutlamada ünlü oyuncu, geleneksel Kore kıyafetleri ile özel bir fotoğraf çekimi de gerçekleştirdi.

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