Cadde'nin haberine göre, aracını yoğun akan trafikte uygunsuz bir yere bırakan Wilma Elles, trafiğin aksamasına neden oldu. Güzel oyuncu, Barbaros Meydanı'nda bulunan bir pastaneye girerek telefonunu şarj etti.



Gazetecilerin ayaküstü sorularını yanıtlayan Elles, ekranlardan uzak kalmasıyla alakalı, "Almanya’da bir dizede rol aldım, şimdi de Hollywood yapımı bir film için Amerika’ya gidiyorum" dedi.

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