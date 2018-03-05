Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Wilma Elles, “Türkiye’de bir projeniz olacak mı?” sorusuna “Görüştüklerim var ama artık söylemek istemiyorum, nazar değiyor. Ne zaman olacak bir işimi söylesem iptal oluyor. Türkiye’ye gelmeden önce nazara inanmazdım ama artık inanıyorum. Bunu önlemek içinse dua ediyorum” dedi.

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