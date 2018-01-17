Usta yönetmen Mehmet Ali Gündoğdu, hastalığı sebebiyle ara verdiği setlere yeni kuşak oyuncular ile ilk defa çalışacağı Yarı Yol’ sinema filmiyle döneceğini açıklamıştı.

Yapımcılığını Mehmet Ali Gündoğdu’nun eşi Saliha Gündoğdu’nun üstlendiği, merakla beklenen filmin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.

Mehmet Ali Gündoğdu’nun senaryosunu kaleme aldığı ve yönetmen koltuğuna oturacağı filme dâhil olan ilk isim Wilma Elles oldu. Wilma Elles, usta yönetmen ile geçtiğimiz gün bir araya gelerek sözleşme imzaladı.

Güzel oyuncu, başrolünde yer alacağı ‘Yarı Yol’ sinema filminde bir Alman ajanı Carin’i canlandıracak.

wilma elles

Yarı Yol