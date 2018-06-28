Phillip Cocu’ya 3 yıllık imza attıran Sarı-Lacivertliler’de transfer harekatı da hızlandı.
Gazete Habertürk'te yer alan habere göre uzun bir süredir oyuncu arayışlarını sürdüren başkan Ali Koç ve sportif direktör Damien Comolli, takımdaki eksik bölgeler için temaslarını sürdürürken, orta sahaya yapılacak ilk takviyenin Jack Wilshere olduğu öğrenildi.
Arsenal ile sözleşmesi sonra 26 yaşındaki yıldızın dün akşam saatlerinde İstanbul’a geldiği ifade edildi.
Cazip bir teklif sunulan İngiliz futbolcu, başkan Ali Koç, sportif direktör Comolli ve teknik direktör Cocu ile bir araya geldi.
Tesisleri gezen Wilshere ile anlaşmanın an meselesi olduğu bildirildi.
Arsenal altyapısından yetişen Wilshere, 2009-10 sezonunun devre arasında Bolton'a kiralandı.
2010 yılından 2016 yılına kadar Arsenal'de top koşturan Wilshere, 2016 yılında Bournemouth'a kiralanmıştı.
Geçen sezon Premier Lig'de 20 maçta forma giyen yıldız futbolcu, 1 gol attı, 3 de asist üretti.
Wilshere, geçen sezon toplamda 40 maçta oynadı, 2 gol 7 asistlik performans sergiledi.
FORVETE 'DOST' GELİYOR
Dört koldan transfer taarruzunu sürdüren Sarı-Lacivertliler, forvet arayışlarında da bombayı patlatmak üzere...
Teknik direktör Cocu’nun raporu doğrultusunda golcü adaylarıyla temasa geçen Kanarya’nın Bas Dost’un transferinde sona geldiği öğrenildi.
Sporting Lizbon’un Portekiz Ligi’nde aldığı kötü sonuçların ardından tesisi basan taraftarların şiddetine maruz kalan ve sözleşmesini tek taraflı olarak fesheden Hollandalı yıldızın, Sarı-Lacivertli formayı giymeye çok yakın olduğu ifade edildi.
Bonservisi elinde bulunan 29 yaşındaki forvet, Kanarya’nın forvet adayları arasında birinci sırada geliyor.
BAS DOST KİMDİR?
Son olarak Portekiz ekiplerinden Sporting Lizbon'da oynayan Bas Dost, Lisbon'da yaşanan darp olayının ardından bazı takım arkadaşları ile sözleşmelerini tek taraflı feshetmişti. Peki Bas Dost kimdir? İşte Bas Dost hakkında her şey...
Hollandalı Forvet/Santrofor oyuncusu Bas Dost, 31 Mayıs 1989 tarihinde Deventer şehrinde hayata gözlerini açtı.
1,96 m boya sahip Bas Dost, 2011-2012 sezonunda Heerenveen formasıyla 32 gol atmasıyla Eredivisie'de gol kralı oldu.
28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'da ilk resmi millî maçına Türkiye karşısında oynadı.
FC Emmen, Heracles Almelo, Sporting CP, Heerenveen ve son olarak Wolfsburg takımlarında forma giyen Bas Dost, 1 Haziran 2012 tarihinde Wolfsburg teknik direktörü Felix Magath'ın ısrarı üzerine Bundesliga takımına 8 milyon € karşılığında transfer olarak beş yıllık sözleşme imzaladı.
Sergilediği üstün performansıyla önemli takımların transfer listesine girmeyi başarısı elde eden Bas Dost, Hollanda U-21 formasını da dört kez giydi ve bir gol attı.
Ayrıca sağ ayaklı Bas Dost, Portekiz ekiplerinden Sporting Lisbon'a 12 milyon euro'ya transfer oldu.
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