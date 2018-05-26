Wilstermann - San Jose rakamlar

Bolivya Premier Lig Apertura Yarı Final heyecanı devam ediyor. Wilstermann, 27 Mayıs 2018 Pazar günü San Jose takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 22:00. Wilstermann son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. San Jose son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 335 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wilstermann kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, San Jose sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Wilstermann son haftadaki Real Potosi müsabasında 2-0 kazandı.

San Jose ise Guabira maçında 2-0 kazandı.