Wilstermann - The Strongest maçı ne zaman?

Bolivya Premier Lig Apertura Final maçında Wilstermann ile The Strongest, 03 Haziran 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 22:00. Ev sahibi Wilstermann, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. The Strongest son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 391. İddaa'da Wilstermann kazanır 0.00, berabere biter 0.00, The Strongest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wilstermann önceki hafta Real Potosi mücadelesinde 2-0 kazandı.

The Strongest, Oriente Petrolero karşılaşmaında 5-0 kazandı.