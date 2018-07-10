Wimbledon 2018 turnuvası kaldığı yerden devam ediyor. İlk kez 1877 yılında düzenlenen, sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon, 2 Temmuz'da başladı. 15 Temmuz'da final yapacak olan Wimbledon için tenis tutkunları heyecan içinde. Peki, Wimbledon 2018 hangi kanalda yayınlanıyor? İşte detaylar...

WİMBLEDON 2018 HANGİ KANALDA?

En eski tenis turnuvası özeliğini taşıyan Wimbledon 2-15 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Wimbledon 2018 bu yıl Eurosport 2 kanalından canlı izlenebilecek.

34 MİLYON STERLİN ÖDÜL DAĞITILACAK

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın ana tablo maçları 2 Temmuz'da İngiltere'nin başkenti Londra'da başlaadı

Avustralya Açık, Fransa Açık (Roland Garros) ve ABD Açık ile tenis sezonunun en önemli dört turnuvasından biri olan Wimbledon, bu yıl 2-15 Temmuz tarihlerinde 132. kez organize ediliyor.

2018 Wimbledon'da toplam 34 milyon sterlin ödül dağıtılacak. 14 bin 979 seyirci kapasiteli merkez kortta 14 Temmuz'da yapılacak tek kadınlar ve 15 Temmuz'da oynanacak tek erkekler finalini kazananlara ise 2 milyon 250 bin sterlin para ödülü verilecek.

WİMBLEDON'I DİĞERLERİNDEN AYIRANLAR

En eski tenis turnuvası özelliğini taşıyan Wimbledon, ilk defa 9 Temmuz 1877 tarihinde yalnızca erkeklerden oluşan Britanyalı 22 tenisçinin katılımıyla düzenlendi.

23 Temmuz 1868'de kroket (krikete benzer bir açık hava oyunu) oynanması için kurulan, 1877'de ise "All England Lawn Tenis ve Kroket Kulübü" adını alan tesislerdeki ilk turnuvayı, Spencer Gore kazandı. 1884 yılında tek kadınlar ve çift erkekler kategorileri de turnuvaya eklenirken, çift kadınlar ve karışık çiftler ise 1913 yılında organizasyona dahil edildi.

Tenisin en prestijli organizasyonları arasında yer alan Wimbledon Turnuvası, kendine özgü kurallarıyla ayrı bir yere sahip. 1909'dan beri "koyu yeşil" ve "mor"un resmi renkler kabul edildiği turnuvada, yönetmelik gereği kortların arkasındaki fonun ''koyu yeşil'' olma zorunluluğu var. Yazılı olmasa da tenisçilerin "beyaz giyinme zorunluluğu", korta giriş ve çıkış protokolü gibi birtakım kurallar da bulunuyor. Kurallar, yalnızca 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda uygulanmadı.

Wimbledon, çim kortta oynanan tek grand slam turnuvası olma özelliğini de taşıyor. Çim yüzeyde top, sert ve toprak korttan daha yüksek bir hıza kavuşuyor. Topların yerden fazla yükselmediği çim kort, sert servis kullanan ve güçlü vuruşları olan oyunculara avantaj sağlıyor.

İki hafta süren turnuvada, ortadaki pazar günü "Middle Sunday" olarak anılıyor ve o gün maç yapılmıyor. Maç sırasında yağmur yağması halinde merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve karşılaşmalara yağmur molası veriliyor. Merkez korta 2009'da yapılan açılır-kapanır çatı, bu kortu diğerlerinden ayırıyor. 2019'da 1 numaralı kortun da kapanabilir tavan sistemine kavuşması planlanıyor.

WİMBLEDON'IN REKORLARI

Tek erkeklerde İsviçreli Roger Federer'in 8, tek kadınlarda ise ABD'li Martina Navratilova'nın 9 şampiyonlukla rekoru elinde tuttuğu Wimbledon Tenis Turnuvası'na ait bazı istatistikler şöyle:

TEKLERDE EN FAZLA KAZANANLAR

Erkekler: Roger Federer (İsviçre) - 8 kez



*William Renshaw (Büyük Britanya) - 7



Pete Sampras (ABD) - 7



Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 9



*Helen Wills Moody (ABD) - 8

ÜST ÜSTE EN FAZLA KAZANANLAR

Erkekler: *William Renshaw (Büyük Britanya) - 6 kez



Björn Borg (İsveç) - 5



Roger Federer (İsviçre) - 5



Kadınlar: Martina Navratilova (ABD) - 6



*Suzanne Lenglen (Fransa) - 5

SON 10 YILIN KAZANANLARI

Erkekler:

2008 - Rafael Nadal (İspanya)



2009 - Roger Federer (İsviçre)



2010 - Rafael Nadal (İspanya)



2011 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2012 - Roger Federer (İsviçre)



2013 - Andy Murray (Büyük Britanya)



2014 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2015 - Novak Djokovic (Sırbistan)



2016 - Andy Murray (Büyük Britanya)



2017 - Roger Federer (İsviçre)

Kadınlar:

2008 - Venus Williams (ABD)



2009 - Serena Williams (ABD)



2010 - Serena Williams (ABD)



2011 - Petra Kvitova (Çekya)



2012 - Serena Williams (ABD)



2013 - Marion Bartoli (Fransa)



2014 - Petra Kvitova (Çekya)



2015 - Serena Williams (ABD)



2016 - Serena Williams (ABD)



2017 - Garbine Muguruza (İspanya)

EN GENÇ KAZANAN

Erkekler: Boris Becker (Almanya) (1985) - 17 yaşında

Kadınlar: Lottie Dod (Büyük Britanya) (1887) - 15

EN DÜŞÜK SIRADAN KAZANAN

Erkekler: Goran Ivanisevic (Hırvatistan) (2001) - Dünya 125'incisiyken

Kadınlar: Venus Williams (ABD) (2007) - Dünya 31'incisiyken

Not: * Açık dönem (1968 yılında profesyonel tenisçilerin, amatör oyuncularla karşılaşmasına izin verilmesi) öncesinde kazanılan şampiyonluklar dahil.