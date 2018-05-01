Sezonun 4 grand slam tenis turnuvası arasında yer alan Wimbledon'da bu yıl ödüllerde yüzde 7,6 artış yaşanacak.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 2-15 Temmuz'da düzenlenecek turnuvanın toplam ödül miktarı, yüzde 7,6 artırılarak 34 milyon sterline (yaklaşık 190 milyon lira) çıkarıldı.

Bu yıl 132'ncisi düzenlenecek turnuvada tekler şampiyonluğuna ulaşan sporcuların alacağı ödül ise 2,2 milyondan 2,25 milyon sterline yükseltildi.