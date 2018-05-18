Winterthur - Aarau karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Winterthur, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Aarau takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:00. 29 puanlı Winterthur 9. sırada bulunuyor, Aarau 41 puana sahip ve 6. sırada. Winterthur son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aarau son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 137 kodlu maçı oynayanlar; Winterthur galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.20, Aarau galibiyet oranı 2.90.

Winterthur önceki hafta Wil 1900 mücadelesinde 2-0 kazandı.

Aarau, Servette karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Winterthur, 17 gol attı ve 23 gol yedi.

Aarau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aarau, 19 gol atarken 38 gol yedi.