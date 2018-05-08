Winterthur - Chiasso karşılaşma önü

Winterthur ve Chiasso, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü İsviçre Challenge Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. 26 puanlı Winterthur 9. sırada bulunuyor, Chiasso 33 puana sahip ve 8. sırada. Winterthur, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Chiasso son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 489 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Winterthur kazanırsa 2.00, beraberlik çıkarsa 3.20, Chiasso sahadan galip ayrılırsa 2.60 oranını elde edecekler.

Winterthur son hafta oynanan Wil 1900 maçında 2-0 kazandı.

Chiasso ise Wohlen maçında 4-0 kazandı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet alan Winterthur, 15 gol attı ve 22 gol yedi.

Chiasso, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Chiasso, deplasmanda 17 kez ağları sarsarken, 32 kez topu kendi kalesinde gördü.