Krakow kentindeki TS Wisla Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya iyi hücum yaparak başlayan Yakın Doğu Üniversitesi, ilk çeyreği 31-15, devreyi ise 48-33 önde kapattı.

İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran konuk ekip, üçüncü periyodu 66-47 önde geçti. Ev sahibi Wisla CANPACK'ın oyunun son bölümünde üst üste bulduğu sayılar galibiyet için yeterli olmadı ve Yakın Doğu Üniversitesi, mücadeleden 82-74 galip ayrıldı.

Ligde daha önce play-off turuna kalmayı garantileyen Yakın Doğu Üniversitesi 10'uncu galibiyetini aldığı grupta maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. Wisla CANPACK ise grupta 9. yenilgisini aldı.