Wisla Krakow - Lech Poznan maçı heyecanı

Wisla Krakow ve Lech Poznan, 13 Mayıs 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 19:00. Maç öncesi Wisla Krakow 1 puanla 8. sırada, Lech Poznan 3 puanla 4. sırada bulunuyor. Wisla Krakow son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lech Poznan son 5 mücadelede 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 520. İddaa'da Wisla Krakow kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Lech Poznan kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Wisla Krakow son hafta oynanan Sandecja Nowy Sacz maçında 0-0 berabere kaldı.

Lech Poznan ise Gornik Zabrze karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Wisla Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wisla Krakow, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Lech Poznan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lech Poznan, 1 gol atarken 0 gol yedi.