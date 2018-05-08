Wisla Krakow - Zaglebie Lubin karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Wisla Krakow, 09 Mayıs 2018 Çarşamba günü Zaglebie Lubin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. 1 puanlı Wisla Krakow 8. sırada bulunuyor, Zaglebie Lubin 3 puana sahip ve 6. sırada. Ev sahibi Wisla Krakow, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 500. İddaa'da Wisla Krakow kazanır 1.90, berabere biter 2.90, Zaglebie Lubin kazanır 3.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wisla Krakow son haftadaki Sandecja Nowy Sacz müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow maçında 2-2 berabere kaldı.

Wisla Krakow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Wisla Krakow, kendi sahasında 0 gol attı, 1 gol yedi.

Zaglebie Lubin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Zaglebie Lubin, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.