Wisla Plock - Korona Kielce maç önü

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında Wisla Plock ile Korona Kielce, 13 Mayıs 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 19:00. Maç öncesi Wisla Plock 4 puanla 1. sırada, Korona Kielce 3 puanla 7. sırada bulunuyor. Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Korona Kielce, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 521. İddaa'da Wisla Plock kazanır 1.65, berabere biter 3.20, Korona Kielce kazanır 3.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.70, 2.5 gol üstünün oranı 1.65. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wisla Plock önceki hafta Jagiellonia Bialystok mücadelesinde 1-3 kazandı.

Korona Kielce ise Slask Wroclaw karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wisla Plock, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Korona Kielce ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Korona Kielce, 1 gol atarken 0 gol yedi.