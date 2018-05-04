Wisla Plock - Lech Poznan maçı heyecanı

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu maçında Wisla Plock ile Lech Poznan, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:30. Wisla Plock 4 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Lech Poznan 3 puanda ve 4. sırada. Ev sahibi Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 403 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wisla Plock kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Lech Poznan sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wisla Plock son haftadaki Jagiellonia Bialystok müsabasında 1-3 kazandı.

Lech Poznan ise Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Wisla Plock, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Lech Poznan ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lech Poznan, 1 gol atarken 0 gol yedi.