Wisla Plock - Zaglebie Lubin maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Wisla Plock, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Zaglebie Lubin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Wisla Plock 4 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Zaglebie Lubin 3 puanda ve 6. sırada. Wisla Plock son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 291 kodlu maçı oynayanlar; Wisla Plock galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.10, Zaglebie Lubin galibiyet oranı 3.30. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Wisla Plock son hafta oynanan Jagiellonia Bialystok maçında 1-3 kazandı.

Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Wisla Plock, 2 gol attı ve 2 gol yedi.

Zaglebie Lubin, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Zaglebie Lubin, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.