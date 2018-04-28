Wisla Plock - Zaglebie Lubin maçı rakamları

Polonya Ekstraklasa Şampiyonluk Turu heyecanı devam ediyor. Wisla Plock, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Zaglebie Lubin takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Wisla Plock 4 puanla 1. sırada, Zaglebie Lubin 3 puanla 6. sırada bulunuyor. Ev sahibi Wisla Plock, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Zaglebie Lubin son 5 mücadelede 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 291. İddaa'da Wisla Plock kazanır 1.75, berabere biter 3.10, Zaglebie Lubin kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Wisla Plock son haftadaki Jagiellonia Bialystok müsabasında 1-3 kazandı.

Zaglebie Lubin ise Cracovia Krakow maçında 2-2 berabere kaldı.

Wisla Plock, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Wisla Plock, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

Zaglebie Lubin, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Zaglebie Lubin 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.