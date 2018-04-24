Daredevil ve The Defenders gibi dizilerde hem yapımcı hem de senarist koltuğunda yer alan Lauren Schmidt, şimdilerde Witcher dizisi için çalışmalarını sürdürüyor. Dünya çapında büyük bir hayran kitlesine sahip olan Witcher, önce kitap olarak satışa sunulmuş olmasına karşın ilgi görmemişti. CD Projekt adlı Polonya merkezli oyun stüdyosu tarafından kitaptan yola çıkılarak hazırlanan oyunlar, hem tüm dünyanın büyük ilgisini görmüş, hem de kitabını ve yazarı Andrzej Sapkowski'ni adeta meşhur etmişti.

Geçtiğimiz aylarda Netflix tarafından dizi olarak hazırlanacağı duyurulan Witcher, daha ete kemiğe bürünmeden Game of Thrones ile karşılaştırılmaya başlandı bile. Hayranlarını son derece heyecanlandıran Witcher dizi projesi için senarist Lauren Schmidt'ten yeni bir açıklama geldi.

Witcher dizisi ne zaman yayınlanacak?

Schmidt, Twitter'dan paylaştığı tweet ile Witcher dizisinin 2020'den önce ekranlara gelemeyebileceğini söyledi. Şu an için yalnızca pilot bölümünün senaryosunun hazır olduğunun altını çizen Schmidt, sezonu 8 bölümden oluşacak dizi için ekibe yeni yazarların da katılacağını belirtti. Dizide ana karakter Geralt'a Yennefer, Triss, Ciri ve Roach gibi tanıdık karakterler eşlik edecek.