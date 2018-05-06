Wohlen - Aarau karşılaşma önü

İsviçre Challenge Lig maçında Wohlen ile Aarau, 07 Mayıs 2018 Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. Wohlen 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Aarau 34 puanda ve 7. sırada. Wohlen son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Aarau, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 636. İddaa'da Wohlen kazanır 3.50, berabere biter 3.40, Aarau kazanır 1.60 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wohlen son haftadaki Rapperswil-Jona müsabasında 2-2 berabere kaldı.

Aarau ise Servette maçında 1-2 yenildi.

Wohlen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. Wohlen, kendi sahasında 18 gol attı, 31 gol yedi.

Aarau ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 2 beraberlik, 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Aarau, 13 gol atarken 35 gol yedi.