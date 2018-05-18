Wohlen - Schaffhausen maçı öncesi rakamlar

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Wohlen, 18 Mayıs 2018 Cuma günü Schaffhausen takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:00. Wohlen 18 puana sahip olarak 10. sırada yer alırken Schaffhausen 58 puanda ve 3. sırada. Wohlen, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgilik form durumunda. Schaffhausen, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 138. İddaa'da Wohlen kazanır 5.50, berabere biter 4.60, Schaffhausen kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wohlen son haftadaki Chiasso müsabasında 4-0 yenildi.

Schaffhausen ise Vaduz maçında 2-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 5 beraberlik, 10 mağlubiyet alan Wohlen, 20 gol attı ve 37 gol yedi.

Schaffhausen, dış sahada 8 galibiyet, 0 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Schaffhausen 23 kez gol sevinci yaşadı, 28 kez topu ağlarında gördü.