Wohlen - Servette maç önü

İsviçre Challenge Lig heyecanı devam ediyor. Wohlen, 10 Mayıs 2018 Perşembe günü Servette takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Wohlen 18 puanla 10. sırada, Servette 53 puanla 4. sırada bulunuyor. Wohlen son 5 maçında 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Servette, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 544. İddaa'da Wohlen kazanır 7.00, berabere biter 4.00, Servette kazanır 1.25 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Wohlen önceki hafta Aarau mücadelesinde 1-3 yenildi.

Servette ise Vaduz maçında 0-1 yenildi.

Wohlen, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 9 mağlubiyet aldı. Wohlen, kendi sahasında 19 gol attı, 34 gol yedi.

Servette, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 7 galibiyet, 5 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Servette, deplasmanda 19 kez ağları sarsarken, 15 kez topu kendi kalesinde gördü.