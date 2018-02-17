Bundesliga 23. hafta maçında lider Bayern Münih, Wolfsburg'a konuk oldu. Salı günü Beşiktaş ile Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacak olan Bayern'de teknik direktör Jupp Heynckes, mücadelede Mats Hummels, Jerome Boateng, David Alaba, Robert Lewandowski ve Thomas Müller'i ilk 11'de oynatmadı.

Maçta ilk gol Wolfsburg'tan geldi; Yunus Mallı'nın asistiyle Divadi topu ağlara yolladı. İlk yarı ev sahibinin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

55'te Bayern'den Robben, penaltı atışından faydalanamadı. 9 dakika sonra Sandro Wagner'in golüyle skor eşitlendi. 79'da oyuna dahil olan Lewandowski, penaltıdan attığı golle maçın son anlarında skoru belirledi: 2-1.

Bu sonuçla lider Bayern Münih puanını 59'a yükselterek en yakın takipçisi Leverkusen'in 21 puan önünde haftayı tamamladı. Wolfsburg ise 24 puanla 13. sırada yer buldu.

Bayern Münih'in resmi Twitter hesabından Sandro Wagner'in golünün ardından 'Wagner Love' yazılarak Beşiktaşlı Vagner Love'a gönderme yapıldı.

— FC Bayern München (@FCBayern) February 17, 2018

BUNDESLIGA'DA GÜNÜN DİĞER SONUÇLARI

Köln 1 - 1 Hannover 96

Freiburg 1 - 0 Werder Bremen

Hamburg 1 - 2 Bayer Leverkusen