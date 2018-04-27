Wolfsburg - Hamburger SV sahaya çıkıyor

Wolfsburg ve Hamburger SV, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. 30 puanlı Wolfsburg 14. sırada bulunuyor, Hamburger SV 25 puana sahip ve 17. sırada. Wolfsburg son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Hamburger SV, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 114 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wolfsburg kazanırsa 1.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Hamburger SV sahadan galip ayrılırsa 2.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Wolfsburg önceki hafta Hamburger SV mücadelesinde 2-1 yenildi.

Hamburger SV, Wolfsburg karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Wolfsburg, evinde 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 21 gol yedi.

Hamburger SV, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyet elde etti. Hamburger SV, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 30 kez topu kendi kalesinde gördü.