Wolfsburg - Hamburger SV sahaya çıkıyor

Almanya Bundesliga heyecanı devam ediyor. Wolfsburg, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Hamburger SV takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:30. 30 puanlı Wolfsburg 14. sırada bulunuyor, Hamburger SV 25 puana sahip ve 17. sırada. Ev sahibi Wolfsburg, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Hamburger SV son 5 mücadelede 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 114. İddaa'da Wolfsburg kazanır 1.90, berabere biter 3.00, Hamburger SV kazanır 2.90 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.45, 2.5 gol üstünün oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Wolfsburg son haftadaki Hamburger SV müsabasında 2-1 yenildi.

Hamburger SV, Wolfsburg karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 8 beraberlik, 5 mağlubiyet alan Wolfsburg, 18 gol attı ve 21 gol yedi.

Hamburger SV, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 11 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Hamburger SV 9 kez gol sevinci yaşadı, 30 kez topu ağlarında gördü.