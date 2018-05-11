Wolfsburg - Köln karşılaşma önü

Wolfsburg ve Köln, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 16:30. Wolfsburg 30 puana sahip olarak 16. sırada yer alırken Köln 22 puanda ve 18. sırada. Wolfsburg, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Köln son 5 mücadelede 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Wolfsburg galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Köln galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Wolfsburg önceki hafta Mönchengladbach mücadelesinde 1-2 kazandı.

Köln, Bayer Leverkusen karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Wolfsburg, evinde 2 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 24 gol yedi.

Köln, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Köln 14 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.