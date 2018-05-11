Wolfsburg - Köln maç önü

Wolfsburg ve Köln, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Almanya Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 16:30. Maç öncesi Wolfsburg 30 puanla 16. sırada, Köln 22 puanla 18. sırada bulunuyor. Wolfsburg son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Köln, son 5 maçında 0 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 252 kodlu maçı oynayanlar; Wolfsburg galibiyet oranı 1.50, beraberlik oranı 3.60, Köln galibiyet oranı 4.00. 2.5 gol altının oranı 2.15, 2.5 gol üstünün oranı 1.35. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

Wolfsburg önceki hafta Mönchengladbach mücadelesinde 1-2 kazandı.

Köln ise Bayer Leverkusen karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet alan Wolfsburg, 19 gol attı ve 24 gol yedi.

Köln, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 12 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Köln 14 kez gol sevinci yaşadı, 36 kez topu ağlarında gördü.