Milli futbolcu Yunus Mallı 1 gol, 1 asistlik performansıyla maça damga vurdu!



Volkswagen Arena Stadı'nda oynanan karşılaşmada Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri 4.dakikada Yunus Mallı, 25. dakikada Daniel Didavi ve 71. dakikada Josuha Guilavogui kaydetti.



Milli futbolcu Yunus Mallı, 90 dakika forma giydiği maçta 1 gole imza atarken, ikinci golün de asistini yaptı. Bu arada Yunus Mallı'nın golünün asisti de Beşiktaş'ın eski golcüsü Mario Gomez'den geldi.

Wolfsburg - Mönchengladbach: 3 - 0

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