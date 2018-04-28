Wolverhampton - Sheffield Wednesday maçı rakamları

Wolverhampton ve Sheffield Wednesday, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Wolverhampton 98 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sheffield Wednesday 53 puanda ve 15. sırada. Wolverhampton son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Sheffield Wednesday, son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 305 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Wolverhampton kazanırsa 1.20, beraberlik çıkarsa 4.60, Sheffield Wednesday sahadan galip ayrılırsa 6.50 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Wolverhampton son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday ise Wolverhampton karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Wolverhampton, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 16 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Wolverhampton, kendi sahasında 47 gol attı, 18 gol yedi.

Sheffield Wednesday, dış sahada 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Sheffield Wednesday 22 kez gol sevinci yaşadı, 29 kez topu ağlarında gördü.