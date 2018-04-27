Wolverhampton - Sheffield Wednesday maçı rakamları

Wolverhampton ve Sheffield Wednesday, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü İngiltere Championship maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 17:00. Wolverhampton 98 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Sheffield Wednesday 53 puanda ve 15. sırada. Ev sahibi Wolverhampton, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Sheffield Wednesday, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 305. İddaa'da Wolverhampton kazanır 1.20, berabere biter 4.60, Sheffield Wednesday kazanır 6.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.95, üst 1.45 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Wolverhampton son haftadaki Sheffield Wednesday müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Sheffield Wednesday ise Wolverhampton maçında 0-0 berabere kaldı.

Wolverhampton, evinde 16 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 47 gol atıp 18 gol yedi.

Sheffield Wednesday ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sheffield Wednesday, 22 gol atarken 29 gol yedi.